ما صحة تجسس ثلاث شركات صينية عن طريق الهاتف الذكي؟

2021/08/01 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ننصح مستخدمي تلك الهواتف بأن يكونوا يقظين، نظرا لوجود شراكات بين الشركات المصنعة والحكومة الصينية.

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