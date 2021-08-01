ثلاثة صواريخ تلحق أضرارا بمطار قندهار في جنوب أفغانستان

2021/08/01 | 11:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرات (أفغانستان)-(أ ف ب) – أدى سقوط ثلاثة صواريخ في مطار قندهار ليل السبت الأحد إلى أضرار في مدرجه الوحيد وإلى إلغاء كل الرحلات الجوية من وإلى هذه المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب أفغانستان والتي أحكمت حركة طالبان سيطرتها عليها في الأسابيع الأخيرة.ويشمل مجمع مطار قندهار الذي يضم مدرجا واحدا فقط، قاعدة جوية […]

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