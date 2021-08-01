السجن 33 عاماً لمسؤول عراقيّ في قضية فساد كبيرة

2021/08/01 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت محكمة جنايات ميسان عن إصدارها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي وفق المادة ثلاثمائة واربعين من قانون العقوبات.

وافاد مجلس القضاء الأعلى أن عدد الاحكام التي اصدرتها المحكمة بحق المدان قد بلغت ستة احكام يبلغ مجموعها ثلاثة وثلاثين سنة بالسجن وفق أحكام المواد من قانون العقوبات وذلك عن قيامه بعمليات تزوير واختلاس لمبالغ مالية.

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