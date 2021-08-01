أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية لليوم الاحد

2021/08/01 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد ، أسعار الخضراوات بالأسواق المحلية، والتي شهدت ارتفاعاً في بعض المحاصيل.في أدناه أسعار الخضراوات للكيلوغرام الواحد في علوات بغداد:طماطم 500 دينار. خيار 600 دينار.بصل 450 ديناراً.بطاطا 350 ديناراً . باذنجان 550 ديناراً .الفلفل الأخضر 800 دينار.فلفل حار 900 دينار.الشجر 450 ديناراً.رقي 450 ديناراً .بطيخ 450 ديناراً .

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