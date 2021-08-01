الأمن النيابية تحدد ثلاث جهات مستفيدة من استهداف ابراج الكهرباء - عاجل

2021/08/01 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الاحد، بان استهداف ابراج الكهرباء فيها جنبة سياسية.وقال صروط في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" معدلات استهداف ابراج الكهرباء في العراق مرتفعة جدا خاصة في الاشهر الاخيرة واستهداف خطوط ستراتيجية في 6 محافظات حتى الان بينهم خطوط ناقلة للكهرباء المستوردة".واضاف الصروط،ان" لجنة الامن والدفاع مهتمة جدا بتقييم حرب الكهرباء وتقديري للموقف بان هناك جنبة سياسية فيما يحدث في ظل وجود 3 جهات مستفيدة من تكرار استهداف الابراج هم الفاسدين من المقاولين والمتعاونين معهم بالاضافة الى ان الاستهداف في بعض الحالات يحمل جنبة سياسية بالاضافة الى داعش وهذا امر تم الاستدلال عليه في الكثير من الحالات".واشار الى ان" حرب الكهرباء مصدر قلق حقيقي نظرا لتداعياته باعتبارها عصب الحياة في المدن والارياف وتعتمد عليها مصدر رزق مئات الاف مؤكدا ضرورة فتح ملف الاستهداف على مصراعيه وبيان حقيقة مايحدث ".

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