2021/08/01 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية: حرارة مرتفعة يوم غد ومحافظتان تسجلان نصف درجة الغليان

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