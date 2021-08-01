انطلاق عملية امنية واسعة في محافظة كركوك

2021/08/01 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن انطلاق حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي شمالي البلاد.وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان : قوة من الحشد والجيش والشرطة الاتحادية شاركت وبإسناد طيران الجيش بعملية تفتيش وتأمين وادي / الكور/ في محافظة كركوك.وأشارت الهيئة إلى أن "العملية الأمنية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين في المحافظة./انتهى3

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