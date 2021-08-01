الزبيدي يطالب بالاستفادة من ايرادات النفط والمنافذ والضرائب العالية لرفع قيمة العملة المحلية 

2021/08/01 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب المرشح المستقل ثائر منير الزبيدي بالاستفادة من ايرادات النفط والمنافذ والضرائب العالية لرفع قيمة العملة المحلية.وقال في بيان صحفي ان : الايرادات الكبيرة من ارتفاع اسعار النفط والمنافذ الحدودية والضرائب وغيرها تتطلب من الحكومة وجهاتها المعنية النظر بقيمة العملة المحلية والعمل على رفعها امام العملات الاجنبية الاخرى.واضاف الزبيدي ان : ماشهده السوق المحلية من ارتفاع كبير للسلع وخاصة الاساسية منها والتي كانت نتاج خفض قيمة العملة المحلية اثر وبشكل واضح على معيشة المواطنين وخاصة اصحاب الدخل المحدود الذين زادت معاناتهم .وشدد على اهمية الاستفادة القصوى من زيادة الايرادات لانهاء العجز ورفع قيمة العملة المحلية والتي تنتشل الواقع المالي والاقتصادي من اوضاعه الحالية الى واقع جديد يخدم ابناء البلد بشكل عام./انتهى3

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