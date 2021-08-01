المفوضية: موعد إجراء الانتخابات حتمي وأوراق الاقتراع في المرحلة الأخيرة

2021/08/01 | 11:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جددت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، معلنة مطلع شهر آب موعد انطلاق توزيع بطاقات الناخبين البايومترية.وذكرت المفوضية في بيان، انها “تسعى سعيًا حثيثًا للالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في الجدول العملياتي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، إذ يؤكّد مجلس المفوّضين أنّ يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام، ولذا شرعت المفوضية بعملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العامّ والخاصّ، وهي حاليًا في مرحلة الإنجاز الأخيرة، فضلًا عن طباعة بوسترات تعريفية للتصويت العام والدليل الإرشادي للتصويت الخاصّ واللاتي تحتوي على بيانات ورقة الاقتراع […]

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