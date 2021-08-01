توصيات جديدة في الولايات المتحدة بشأن كورونا.. إليكم أسبابها

2021/08/01 | 11:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا إرشادات جديدة بشأن ارتداء الكمامات للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.ووفقا للمركز، حتى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم سيضطرون إلى ارتداء كمامات أثناء وجودهم في الداخل، ويعود سبب هذا التوجيه الجديد إلى بيانات من دراسة أجريت في ماساتشوستس.

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