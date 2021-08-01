الإطاحة بمسؤول

2021/08/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

الاحد، القبض على إلارهابي المكنى (ابو

رسول) المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في

محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بناءً على

المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطع

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