إيران تنفي ضلوعها في تفجير السفينة الإسرائيلية قبالة عمان

2021/08/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

سعيد خطيب زادة، اليوم الأحد، ضلوع

إيران بتفجير السفينة الإسرائيلية

قبالة سلطنة عمان.

وقال خطيب زادة: "اتهامات إسرائيل

بضلوعنا في انفجار السفينة هي مجرد

أكاذيب"، م

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