الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال أبو رسول: مكلف بعمليات اغتيال

2021/08/01 | 12:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت القوات الأمنية، اليوم اليوم الأحد، اعتقال “ابو رسول” المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في محافظة صلاح الدين.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان أنه “بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في اطار تعقب العناصر الارهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على الارهابي المكنى ابو رسول الذي اعترف ابتدائياً و صدقت اقواله قضائياً بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الارهابية بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط”.وأضافت أنه “كما اعترف ايضاً انه عمل في عام 2020 امر مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين ابرياء حيث كانت […]

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