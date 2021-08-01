التربية تحسم موعد إجراء امتحانات السادس الاعدادي

2021/08/01 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن خلال مدة قصيرة بعد انتهاء الامتحانات فيما أكدت أن امتحانات السادس الاعدادي ستجري في موعدها.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الطلبة باشروا اليوم بأداء امتحانات الثالث المتوسط"، مبيناً أن "الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الصحة عدد من الإجراءات الوقائية والصحية حيث تم تعفير المراكز الامتحانية وتهيئة القاعات بمبردات ومراوح، فضلاً عن الحرص على تحقيق التباعد وجعل مسافة آمنة وصحية بين الطلاب".وأوضح فاروق، انه "نحو 650 الف طالب تقدموا لأداء الامتحان وهو عدد ليس بالقليل"، مشيراً إلى "اهمية اجراء الامتحانات، خاصة أنها من وسائل نجاح المسيرة التعليمية".وأضاف، أن "أسئلة مادة اللغة العربية جاءت واضحة وضمن المقرر واحتوت على ترك ضمني"، لافتاً إلى "مساعي الوزارة على الأسراع في إعلان النتائج بعد مدة قصيرة من انتهاء الامتحانات لاسيما وهناك دور ثانٍ وعام دراسي جديد".من جانب آخر أكد المتحدث باسم الوزارة، أن "امتحانات السادس الاعدادي ستجري في موعدها المقرر يوم 21 من الشهر الحالي، ولا وجود لاحتمالية تأجيلها".

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