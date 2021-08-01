2021/08/01 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهمين وضبط عجلات مخالفة ببغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارزها تمكنت من العثور على دراجة نارية نوع ستوتة متروكة ضمن ناحية الوحدة وضبط بداخلها سلاح نوع مسدس ومبلغ من المال"، لافتة الى انها "ألقت القبض على 3 متهمين وضبطت بحوزتهم سلاحا غير مرخص نوع مسدس عدد 4، فضلا عن العثور على بندقية كلاشنكوف متروكة ضمن منطقة الأمين".وأضافت ان "قواتها تمكنت من ضبط 4 سيارات عليها إشارة حجز ضمن مناطق متفرقة من العاصمة"، مؤكدة "تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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