2021/08/01 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل اعلام عربية في الاونة الاخيرة عن الخصومة الدائرة بين الصدر وقادة الاجنحة المسلحة، والمناشدات التي حثت الصدر على التراجع عن مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير تابعها NRT عربية، الاحد (1 آب 2021)، انه "أطلق خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خصوصا قادة الأجنحة المسلحة في "الحشد الشعبي"، مناشدات لحثه على التراجع عن مقاطعة الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في الوقت الذي تجري وساطات لمصالحة زعيم التيار الصدري مع الحراك الاحتجاجي."

وتوترت العلاقة بين الصدر والحراك الذي نظم في الأسابيع القليلة التي سبقت قرار زعيم التيار الصدري بالانسحاب احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات، وجد الصدر، بحسب مقربين منه، أنها "تستهدفه شخصيا كحملة مضادة مبكرة"، علما بأنه كان يعول على الحراك لكسب أصوات الناخبين المترددين، والمعارضين للعملية السياسية.

وبدأت تحركات محدودة وحذرة لفتح قنوات حوار بين الصدر وممثلي حراك الاحتجاج الذي لا يمكن الجزم بجاهزيته لهذه المصالحة.

من ناحية ثانية، وجه داعش عدة ضربات موجعة مساء أول من أمس وأمس السبت في 3 محافظات (صلاح الدين والأنبار وديالى) استهدف أسوأها مجلس عزاء في صلاح الدين خلف 14 قتيلا و 20 جريحا.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لمصالحة الصدر مع هذه الجهات.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لمصالحة الصدر مع هذه الجهات.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).