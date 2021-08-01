تذمر واسع في العاصمة بسبب تفاقم الازدحام المروري في الشوارع الحيوية

2021/08/01 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتفاقم مشكلة الازدحام المروري في بغداد خاصة في الشوارع التي تؤدي إلى مباني الوزارات أو المناطق الحيوية والتجارية ما يؤدي إلى تأخير عشرات آلاف الموظفين والقادمين من المحافظات لإتمام معاملات ومراجعات في دوائر الدولة.

وتشتد هذه الازدحامات خلال ساعات النهار جراء نشر السيطرات في الشوارع الرئيسة واغلاق بعض الشوارع الحيوية بحسب الحاجة الأمنية إضافة الى غياب مشاريع توسيع المدن أو بناء طرقات جديدة أو جسور أو أنفاق أو قطارات الأمر الذي يتسبب بتذمر واسع لدى العراقيين،

وكانت مديرية المرور العامة في العراق اكدت أن عدد المركبات في العاصمة بغداد وحدها بلغ مليونين و500 ألف مركبة.

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