لليوم الخامس على التوالي.. فرق الاطفاء تكافح حرائق المنتجعات السياحية وغابات انطاليا

2021/08/01 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطاليا / نينا / اعلن مصدر مسؤول بولاية انطاليا التركية ان عشرات الطائرات المتخصصة باطفاء الحرائق مازالت تواصل عملها لليوم الخامس على التوالي لاطفاء الحرائق في الغابات والمنتجعات السياحية المحيطة بمدينة انطاليا جنوب غرب تركيا.وذكر في تصريح صحفي ان : الطريق الساحلي الذي يربط مدينتي انطاليا وألانيا السياحيتين بجنوب غرب تركيا مازال مقطوعا بسبب مروره بوسط الغابات التي مازالت تلتهما النيران .واشار الى انه : تم اخلاء سكان عشرات القرى والعديد من المنتجعات السياحية نتيجة اتساع رقعة الحرائق التي اتت على مناطق واسعة من الغابات والمزارع والحقول الزراعية وان فرق الاطفاء تواجه صعوبات كبيرة نتيجة وعورة المناطق الجبلية وكثافة غاباتها مما اضطرها لاستخدام الطائرات بشكل اكبر .وذكر قادمون من جنوب غرب تركيا الى انطاليا ل / نينا/ ان السلطات المختصة وجهت باستخدام طريق مرسين / كونيا الصاعد شمالا كبديل عن الطريق الساحلي المغلق للوصول الى مدينة انطاليا ./انتهى

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