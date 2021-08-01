2021/08/01 | 12:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يترقب مراقبو الكواكب يوم غد الاثنين ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب زحل إلى أقرب نقطة له من الأرض.وذكرت صحيفة / ديلي ميل / البريطانية ان الأرض ستتحرك بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية.وبحسب العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس، فإن زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.وأضاف ماس: سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوء ثابتا بدلا من الوميض سيتألق زحل كونه أكثر إشراقا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء.وبيّن ماس أن زحل سيكون أبعد كوكب يمكنك رؤيته بالعين المجردة، كما أنه بالإمكان مشاهدة حلقات الكوكب عبر التلسكوبات حتى وإن كانت صغيرة.يذكر أن زحل يبعد عن الشمس تسعة أضعاف بعده عن الأرض، و1.2 مليار كيلومتر منها عند أقرب نقطة له./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا .. ظاهرة فلكية مميزة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا .. ظاهرة فلكية مميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).