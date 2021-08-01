لماذا يحتج الفرنسيون ضد لقاح كورونا؟.. هكذا رد الشعب

2021/08/01 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المتظاهرون احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا ضد استخدام تصريح الصحة الإلزامي، والذي قالت الحكومة إنه سيصبح ساريًا اعتبارًا من أوائل أغسطس.

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