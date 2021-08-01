فيديو: الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال ’أبو جراح’ منشد تنظيم داعش

2021/08/01 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأحد، القبض على "أبو جراح" الذي شغل منصب ما يسمى ’آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب’.

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وذكر رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آب 2021)، إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، القى جهاز مُكافحة الإرهاب، القبض على الإرهابي المُكنى أبو جراح، والذي عمل بمنصب مايسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب".

وأضاف، أن "الإرهابي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية".

بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد @MAKadhimi، جهاز مُكافحة للإرهاب @iraqicts يُلقي القبض على الإرهابي المُكنى " أبو جراح " والذي عمل بمنصب مايسمى أمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب، والذي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 1, 2021

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