التربية تؤكد إجراء إمتحانات السادس إعدادي في موعدها المحدد

2021/08/01 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتحانات السادس الاعدادي ستجري في موعدها المقرر يوم 21 من الشهر الحالي، ولا وجود لاحتمالية تأجيلها.

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