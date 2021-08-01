لأول مرة.. الكشف عن تأثير كورونا على استيراد العراق 2020: انخفض 25% مقارنة بـ2019 و58% مقارنة بـ2018

2021/08/01 | 13:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الاحد عن حصول هبوط حاد في الاستيرادات خلال العام الماضي 2020 مقارنة بسنتي 2018-2019 ، عازية ذلك الى تفشى وباء كورونا .

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان “التقرير الذي اعده الجهاز المركزي للاحصاء، اظهر ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغ (15.4) مليار دولار أي ما يعادل (18.4) تريليون دينار عراقي، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (25.9%) عن سنة 2019 حيث بلغ (29.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي”.

وأضاف ان “نسبة الانخفاض بالمقارنة مع عام 2018 بلغت (%58) اذ بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، اذ ان وباء كورونا بدأ منذ نهاية عام 2019، في حين بلغ إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية غير النفطية (13.8) مليار دولار أي ما يعادل (16.5) تريليون دينار عراقي مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (23.2%) عن سنة 2019 حيث بلغ (18.1) مليار دولار أي ما يعادل (21.5) تريليون دينار عراقي بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية”.

وبين الهنداوي ان إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمنتجات النفطية بلغ (1.6) مليار دولار أي ما يعادل (1.9 تريليون ) دينار عراقي بنسبة انخفاض مقدارها (43.3%) عن سنة 2019 حيث بلغ (2.8) مليار دولار أي ما يعادل (3.3) تريليون دينار عراقي.

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