طالبان تشن هجوما صاروخيا على مطار قندهار وتوقّف الرحلات الجوية

2021/08/01 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأدى سقوط ثلاثة صواريخ في مطار قندهار ليل السبت الأحد إلى أضرار في مدرجه الوحيد وإلى إلغاء كل الرحلات الجوية من وإلى هذه المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب أفغانستان والتي أحكمت حركة طالبان سيطرتها عليها في الأسابيع الأخيرة.من جهتها قالت حركة طالبان، الأحد، إن مقاتليها شنوا هجوما بصواريخ على مطار قندهار جنوب …

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