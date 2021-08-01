الناطق باسم القائد العام: القبض على ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب

2021/08/01 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ،اليوم الأحد، القبض على ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب.وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إنه "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، القى جهاز مُكافحة للإرهاب القبض على الإرهابي المُكنى " أبو جراح " والذي عمل بمنصب ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب"وأضاف أن "الإرهابي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية".

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