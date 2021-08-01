القبض على الارهابي المكنى بـ”أبو جراح”

2021/08/01 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ،اليوم الاحد، القبض على ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب.وقال رسول في بيان إنه “بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، القى جهاز مُكافحة للإرهاب القبض على الإرهابي المُكنى ” أبو جراح ” والذي عمل بمنصب مايسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب”وأضاف أن “الإرهابي ظهر في مقاطع فيديوية وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية”.

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