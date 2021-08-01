تسجيل 12 اصابة جديدة بكورونا في غربي كوردستان

2021/08/01 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق غربي كوردستان.وقالت الهيئة في بيان، إن الوفيات هي لإمرأة ورجل من قامشلو.وأضافت، أنها سجلت 12 إصابة جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا وهي 6 ذكور و6 إناث وتتوزع على الشكل التالي:4 حالات في الحسكة3 حالات في قامشلوحالتان في ديريكحالة واحدة في الرقةحالتان في الطبقةوأشارت إلى تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة.ومع إعلان هذه الحالات الجديدة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 18689 حالة منها 768 حالة وفاة و 1897 حالة شفاء.PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية‌

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