منشد داعش في قبضة مكافحة الارهاب

2021/08/01 | 13:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، القبض على قيادي بتنظيم "داعش" يكنى "ابو جراح".وقال رسول في بيان، إن جهاز مُكافحة الإرهاب القى القبض على الإرهابي المُكنى " أبو جراح " والذي عمل بمنصب آمر مفرزة عسكرية في ما يُسمى ولاية الجنوب، مشيراً إلى أنه "كان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية، ويظهر في مقاطع فيديوية".PUKmedia متابعة‌

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