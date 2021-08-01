2021/08/01 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الاحد، مقطع فيديوي يوثق حادث سير على طريق بغداد – حلة بين 6 سياراتوتسبب بوفاة نحو 6 اشخاص بينهم 4 منتسبين في الشرطة واصابة اخرين كصيلة اولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حادث مروع على طريق حلة - بغداد بحصيلة كبيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حادث مروع على طريق حلة - بغداد بحصيلة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).