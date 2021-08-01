بالأرقام.. وفيات وإصابات كورونا الجديدة بذي قار

2021/08/01 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، عن حصيلة وفيات وإصابات كورونا الجديدة في المحافظة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 619 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الدائرة سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا".

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