2021/08/01 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن خلال مدة قصيرة بعد انتهاء الامتحانات، فيما أكدت أن امتحانات السادس الإعدادي ستجري في موعدها.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، إن “الطلبة باشروا اليوم بأداء امتحانات الثالث المتوسط”، مبيناً أن “الوزارة اتخذت بالتعاون مع وزارة الصحة عدد من الإجراءات الوقائية والصحية حيث تم تعفير المراكز الامتحانية وتهيئة القاعات بمبردات ومراوح، فضلاً عن الحرص على تحقيق التباعد وجعل مسافة آمنة وصحية بين الطلاب”.وأوضح فاروق، انه “نحو 650 الف طالب تقدموا لأداء الامتحان وهو عدد ليس بالقليل”، مشيراً إلى “اهمية اجراء الامتحانات، خاصة أنها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية توضح حول طبيعة أسئلة الامتحان الأول لطلاب الثالث المتوسط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح حول طبيعة أسئلة الامتحان الأول لطلاب الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح حول طبيعة أسئلة الامتحان الأول لطلاب الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).