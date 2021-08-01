بالفيديو: عشرات الضحايا بينهم منتسبين.. اقوى حادث يشهده العراق اليوم

2021/08/01 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل NRT عربية في العاصمة بغداد، الاحد، بمصرع 14 شخصا بينهم 4 منتسبين في الشرطة، نتيجة حادث سير مروري على طريق حلة بغداد.

وقال مراسلنا، (1 آب 2021)، إن "14 شخصا لقوا مصرعهم بينهم 4 منتسبين في وزارة الداخلية واصيب 3 اخرين بعضهم بحالة خطرة نتيجة حادث سير بين 6 عجلات على طريق حلة بغداد ضمن حدود محافظة بابل".

وارتفع معدل ضحايا حوادث الطرق في العراق خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ أكثر من 1500 شخص، وفق احصائية كشفت عنها المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.

مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث مروري على طريق حلة بغداد pic.twitter.com/VSk3sqcqa1

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12) August 1, 2021

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