المانيا تبدا بمحاكمة حارس معسكر نازي عمره 100 عام

2021/08/01 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة Welt الالمانية ، إن حارس أمن سابق في معسكر الاعتقال النازي/زاكسينهاوزن / حيث تعرض للقتل نحو 20 ألف شخص، سيمثل أمام المحكمة رغم بلوغه عمر 100 عام.ووفقا للصحيفة، ستبدأ المحاكمة في تشرين الاول المقبل من هذا العام.واضافت ان: الرجل خدم كحارس في معسكر الاعتقال في الفترة من عام 1942 إلى عام 1945.ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة فرانك ستارك قوله، إن الحارس السابق سيمثل شخصيا أمام المحكمة من 2 إلى 2.5 ساعة في اليوم.ولم تكشف الصحيفة الألمانية، اسم الحارس والتهم الموجهة ضده.ويقع المعسكر شمال برلين، وطوال فترة عمله تم احتجاز حوالي 200 ألف شخص فيه./انتهى3

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