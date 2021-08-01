حزب البعث ودوره في تغيب سلطة 14 تموز من خلال رفعه شعار (الوحدة الفورية الاندماجية) (4-5) - عقيل الناصري

2021/08/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري *** يكتب الروائي محمود سعيد "...



أما الجريمة الثانية التي لم تستوفِ حقها من البحث فهي التآمر على العراق لإجباره على الوحدة، إذ تحول جميع من ادعى أنه من المفكرين "العباقرة" من كاتب عقلاني إلى كاتب معصوب العينين يؤمن ويدعو إلى ضم العراق فوراً.



لم يطلب " قاسم العراق" كما كانت الدعاية المصرية أن تنعته غير التمهل، والتفكير والدراسة قبل الضم.



لم يكن العراق يتوافر على مفكرين بوزن الموجودين في مصر، فهم ص ......





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