مصر: نثق بحكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة

2021/08/01 | 13:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، عن ثقتها بقدرة الرئاسة التونسية على الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، داعية إلى تجنب العنف

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