2021/08/01 | 13:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى- ميرساد) ٤٠٠ ك.ف الى عمل ارهابي تخريبي بعبوات ناسفة ادى الى تضرر اربعة ابراج.وقال إعلام وزارة الكهرباء، في بيان، إن “مسلسل تفجير الابراج اخذ حيزه في محافظة ديالى لليوم الثالث على التوالي، ويبدو هدفه فصل المحافظات عن بعضها وايقاف عجلة مشاريع وزارة الكهرباء بقطاعاتها الثلاثة (الانتاج، النقل، التوزيع) واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها”.وأشار إلى أن “خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى- ميرساد) ٤٠٠ ك.ف، التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، تعرض اليوم الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف خط نقل الكهرباء ديالى – ميرساد بعبوات ناسفة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف خط نقل الكهرباء ديالى – ميرساد بعبوات ناسفة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف خط نقل الكهرباء ديالى – ميرساد بعبوات ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).