2021/08/01 | 13:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: النفط: إيرادات صادرات تموز الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: النفط: إيرادات صادرات تموز الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: النفط: إيرادات صادرات تموز الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).