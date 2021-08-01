وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر

2021/08/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاحد عن وصول وجبة كبيرة من لقاح فايزر بلغت ٥٧١ الف جرعة .وقالت الوزارة انه سيتم توزيع الوجبة على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات .مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.وحثت الوزارة المواطنين كافة على الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها .ودعت المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام./انتهى3

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