سباح امريكي ينهي مشاركته الاولمبية بالفوز بخمس ميداليات ذهبية

2021/08/01 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أنهى السباح الأمريكي، كاليب دريسل، مشواره في أولمبياد طوكيو، بالفوز بالميدالية الذهبية الخامسة له، اليوم الأحد.وفاز دريسل بذهبية 50 مترًا حرة للرجال اليوم، بفارق نصف ثانية تقريبًا، وهو فارق كبير في سباحات السرعة الحديثة.كما لعب دورا بارزًا في فوز أمريكا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للرجال.وتفوق دريسل في كل سباقاته الثلاثة بالفردي، وهي 100 متر فراشة، و50 مترًا حرة، و100 متر حرة، بجانب سباقين للتتابع.وقال دريسل، البالغ 24 عامًا، الذي رفع رصيده إلى سبع ميداليات ذهبية في مسيرته الأولمبية، إن الضغط للفوز في الأولمبياد، أكبر بكثير من بطولات العالم.وواجه دريسل مقارنات مع الأسطورتين الأمريكيتين، مايكل فيلبس، ومارك سبيتز، الفائزين بثماني وسبع ذهبيات في نسخة واحدة من الأولمبياد، لكنه قال، إنه يريد ترك بصمته الخاصة./انتهى3

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