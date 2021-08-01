بالصور.. مصرع عدد من الاطفال بسبب حريق التهم منزل ضابط كبير في العاصمة بغداد

2021/08/01 | 13:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بمصرع 4 اطفال اثر اندلاع حريق في منزل وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (1 آب 2021)، ان "حريقا اندلع داخل منزل ضابط برتبة عقيد منسوب لوزارة الدفاع ضمن منطقة الغزالية في العاصمة بغداد، مما ادى الى مصرع 4 اطفال ثلاثة اولاد وفتاة".

وأضاف، ان "الوالدين كانا في العمل، إضافة إلى أن الأبواب كانت محكمة الإغلاق، حيث حاولت فرق الدفاع المدني حاولت كسر الاقفال والدخول وانقاذ الاطفال لكن استغرقت وقت كبيرا لذلك توفي 3 منهم والرابع تم انقاذه ولكن فارق الحياة في المستشفى".

واوضح المصدر، ان "البلاغ عن الحادث وصل متأخرا إلى مديرية الدفاع المدني".

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