بشكل مأساوي.. حريق يودي بحياة اطفال عقيد بوزارة الدفاع (صور)

2021/08/01 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل دار ضابط برتبة عقيد منسوب لوزارة الدفاع ضمن منطقة الغزالية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، بأن "الحريق ادى الى وفاة اطفال العقيد الاربعة وهم 3 اولاد وبنت واحدة".واضاف، ان "الاب والام كانوا خارج المنزل وكانت الابواب مغلقة"، مشيرا الى ان اسباب الحادث لاتزال مجهولة وستقوم الادلة الجنائية بتحديدها".

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