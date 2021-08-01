تحليل خطاب الملك بعد مرور اثنتا وعشرين سنة عن توليه الحكم - سعيد الوجاني

2021/08/01 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني في خطابين سابقين للملك بمناسبة توليه الحكم في المغرب .



الخطاب الذي القاء عندما مر على توليه للحكم ستة عشر سنة ، والخطاب الذي القاء بعد مرور عشرين سنة على رأس الدولة المغربية ، والخطاب الأخير الذي القاء بالأمس بعد مرور اثنتا وعشرين سنة من الحكم ، نكاد نجد نفس التعبير ، وبنفس النبرة والايقاع ، وكأنه كان يلامس الاعراض ، لا أسباب المشاكل التي استفحلت ، والتي هي السبب فيما وصل اليه المغرب ، من مكانة أص ......





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