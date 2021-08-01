إنقاذ مئات المهاجرين من مركب خشبي متهالك قرب سواحل تونس

2021/08/01 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شاهد عيان لوكالة رويترز إن سفينتي إنقاذ إنسانيتين سحبتا 394 مهاجرا من قارب خشبي مكتظ بشكل خطير في البحر الأبيض المتوسط ليل الأحد في عملية استمرت نحو 6 ساعات.

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