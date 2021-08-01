النفط تعلن صادرات العراق النفطية وايرادته في تموز

2021/08/01 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الاحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.

وقالت الوزارة في احصائية اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت "(90) مليونا (467) الفا و(794) برميلاً ، بايرادات بلغت (6) مليار و(513) مليونا و (792 ) الف دولار".

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون و( 12) الفا و( 435 ) برميلا.

وبلغ معدل الصادرات اليومية (2) مليون و(918) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 72.001 ) دولارا، بحسب الاحصائية.

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