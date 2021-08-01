الصحة العراقية تعلن وصول أكبر شحنة من لقاحات ’فايزر’

2021/08/01 | 14:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، وصول الشحنة الأكبر من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا".

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وبحسب بيان للصحة تلقى "ناس" نسخة منه (1 اب 2021)، فقد "بلغ عدد اللقاحات التي استلمها العراق اليوم ٥٧١ الف جرعة"، مبينا أنه "سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات".

وأكد البيان أن "جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة".

ودعت الصحة "المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها".

وأكدت على "ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام".

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