الحلبوسي يطلع على سير العمل في مديرية مرور نينوى ويتابع تسهيل الإجراءات

2021/08/01 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على سير العمل في مديرية مرور محافظة نينوى.

وتابع الحلبوسي الإجراءات المتبعة في تيسير معاملات المواطنين، وذلك ضمن زيارته المستمرة إلى محافظة نينوى والتي بدأها الثلاثاء الماضي وتخللتها لقاءات مع مسؤولين وقيادات أمنية، واجرى خلالها جولات ميدانية في احياء الموصل الأيمن والايسر متفقدا حجم الدمار الذي حل بالمدينة جراء سيطرة تنظيم داعش.

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