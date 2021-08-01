النفط تعلن عن حصيلة الصادرات والإيرادات المتحققة خلال تموز الماضي

2021/08/01 | 14:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وقالت الوزراة في بيان، ان “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (90) مليوناً (467) الفاً و( 794 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (6) مليارات و(513) مليوناً و (792 ) […]

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