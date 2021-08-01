مركز المستقبل يناقش انتشار السلاح خارج أطار الدولة وسبل المعالجة

2021/08/01 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سهولة الحصول على السلاح واقتناءه بسبب شيوع التجارة به وعدم تركيز الدولة على مصادره ومعاقبة من يقتنيه بشكل غير قانوني.

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