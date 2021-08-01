2021/08/01 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر، والتي بلغت ٥٧١ الف جرعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات”، مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة

وحثت الوزارة المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية.

واكدت ان “اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها وتدعو المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستلم أكبر وجبة من لقاح فايزر بـ571 ألف جرعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستلم أكبر وجبة من لقاح فايزر بـ571 ألف جرعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).