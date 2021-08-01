وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر الى اقليم كوردستان والعراق

2021/08/01 | 14:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاحد الموافق 1 اب 2021 وصول وجبة كبيرة من لقاح فايزر بلغت 571 الف جرعةوقالت الوزارة في بيان، انه سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات، بما فيها اقليم كوردستان .واكد البيان، ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.وتحث الوزارة المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها وتدعو المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام.PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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